Acusan a Meade de desviar 6.8 mdp

Cd. de México.- El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, quien recibió la Secretaría de Sedesol de Rosario Robles en 2015, y fue Secretario de Hacienda entre 2016 y 2017, debe ser investigado por la PGR por el presunto desvió de más de 6 mil 800 millones de pesos que reportó la Auditoría Superior de la Federación, exigieron senadores del PAN, PRD y PT.



El panista Salvador López Brito incluso planteó que se baje de la candidatura presidencial.



"Debería de retirarse de la candidatura hasta que la PGR aclare las situaciones donde pudo estar involucrado por el desvío de recursos", dijo Brito en entrevista.



Meade, varias veces secretario federal y quien presume de una honesta trayectoria en sus spots, recibió en agosto de 2015 la titularidad de la Sedesol. La recibió de Rosario Robles en cuya Administración la ASF ha reportado un desvío de más de 2 mil millones de pesos a empresas fantasmas.



"Meade tiene responsabilidad, ¿no ordenó una auditoría? Hay responsabilidad por omisión, incluso hasta pudiéramos pensar supuestas complicidades. ¿Y cuando pasó a Hacienda, no es posible que no se haya enterado de las irregularidades que estaban sucediendo?", cuestionó López Brito.



La ASF informó ayer de desvíos a empresas fantasmas por 6 mil 879 millones de pesos de dinero público entre 2012 y 2016. El actual aspirante priista fue titular de la Sedesol de 2015 a 2016 y de Hacienda de 2016 a 2017.



"La PGR debe investigar a Meade y a Robles", consideró por su parte el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez.



"Meade estuvo en Sedesol después de Rosario Robles y ya se habló que hubo dinero que no llegó a su destino y él no hizo una auditoría, pero después llegó a la Secretaría de Hacienda y tampoco hizo nada, entonces yo creo que sí, yo creo que sí tiene responsabilidades por lo menos por omisión", dijo el perredista.



El vicecoordinador de la bancada de Morena-PT, Zoé Robledo, puso en duda los spots del candidato priista.



"Él tiene responsabilidad porque si una de las cosas que más presume es la experiencia a partir de haber tenido la titularidad de muchas secretarías de Estado, pues también deberían de pensar que eso implica rendir cuentas y él estuvo en estas dependencias, es más la Secretaría de Hacienda tiene una unidad de inteligencia, ¿y no hizo nada?", planteó Robledo.



"Lo que todo mundo se pregunta es por qué no hizo nada cuando estuvo en la posibilidad para detener el manejo indebido del dinero y del combate la corrupción?", insistió.



El senador consideró que el informe de la Auditoría debe derivar en denuncias ante la PGR contra los involucrados, aunque consideró poco probable que el Gobierno Federal investigue al candidato priista debido que -dijo- ha sido omiso en varios casos de corrupción.



Robledo dijo que este jueves solicitará una reunión entre funcionarios de la ASF y senadores para que expliquen el informe completo, así como con Robles, para que aclare los desvíos reportados.