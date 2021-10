Acusan manipulación en propaganda sobre vacunas Covid

"¿Por qué no promover protocolos como la terapia de infusión de anticuerpos monoclonales...? ¿Por qué no promover los tratamientos con nebulizador de budesonida? ¿Por qué no promover terapias saludables de venta libre como el zinc?-- que tomo -- D3, vitamina C, hidroxicloroquina y sí, ¿ivermectina?", planteó el militar retirado.