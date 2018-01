Acusan a James Franco de acoso sexual luego de ganar Golden Globe

Solo unas pocas horas después de haber ganado el Globo de Oro al mejor actor de comedia por la película The Disaster Artist, la película que él mismo ha dirigido, James Franco ha visto cómo hasta tres actrices le han acusado de acoso sexual. Las supuestas víctimas han usado las redes sociales para lamentar la presencia y el premio al actor y director, precisamente en una ceremonia de los Globos de Oro marcada por la protesta de las mujeres de Hollywood ante los numerosos casos de abusos sexuales cometidos durante décadas por hombres de la industria del cine.

"¿Por qué un hombre es el maestro de ceremonias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? Dije demasiado. Buenas noches, os quiero", escribió en Twitter la actriz Ally Sheedy. "Vale espera. Adiós. Christian Slater y James Franco en una mesa en los Globos de Oro #YoTambién", continuó Sheedy, que utilizó el hashtag #MeToo, que forma parte de la campaña iniciada en Hollywood para denunciar los abusos.

"James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me preguntéis por qué dejé la industria del cine y la televisión", añadió Sheedy, que trabajó con Franco, en 2014, en la obra de teatro The Long Shrift, que supuso el debut del intérprete como director en el circuito off de Broadway, el teatro de corte independiente. Sheedy borró todos estos mensajes de Twitter poco después.

April Wolfe, una periodista del diario LA Weekly, ha confesado que el escándalo de Franco lleva un tiempo siendo investigado por los medios de comunicación. "Después de que se publicara mi perfil de Franco, algunas personas contactaron conmigo para contarme sus encuentros con él. Sabía que algunos reporteros estaban trabajando en esta historia. Es duro ver cómo alguien que te ha herido recibe alabanzas", ha señalado la periodista.

Por su parte, la actriz Violet Paley también acusó a Franco a través de la misma red social y recordó que Franco trató de mantener relaciones sexuales con una menor de edad. "Bonito pin #Timesup James Franco. ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene en un coche? ¿O la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años, después de que te hubieran pillado haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?", afirmó la joven intérprete. Paley aclaró que ella sí era mayor en la ocasión a la que alude, que mantuvo una relación consensuada con el actor, pero que el momento al que se refiere en el tuit fue en contra de su voluntad, según Daily News. En el distrito de Nueva York, se considera que a partir de los 17 años se puede consentir una relación.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018

El episodio con "otra chica" al que se refiere Paley sucedió en 2014, según la reconstrucción de varios medios de EE UU. Tras conocer a una chica a la salida de su espectáculo Of Mice and Men en Broadway, Franco estuvo charlando con ella a través de la red social Instagram, le preguntó si tenía 18 años, si se alojaba en Nueva York y agregó: "¿Debería reservar una habitación?". La joven contestó que estaba a punto de cumplir los 18 y que se encontraba en la ciudad con su madre. Finalmente, el encuentro no se produjo.

En abril de 2014, Franco habló de lo ocurrido en una entrevista en el programa Live! With Kelly and Michael: "Estoy avergonzado, supongo que soy un ejemplo de lo tramposas que son las redes sociales. Es una manera en la que la gente se conoce, hoy en día, pero he aprendido que no sabes quién está al otro lado. Me equivoqué y saqué mi lección".

Por último, la actriz Sarah Tither-Kaplan también criticó que Franco luciera en la solapa de su chaqueta un pin con el logo Time's Up, creado por las actrices de Hollywood para luchar contra el acoso sexual. "Hey James Franco, bonito pin #timesup en los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas semanas cuando me dijiste que mi desnudo completo en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato? ¡Se acabó el tiempo de eso!", añadió.