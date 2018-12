Acusan injerencia rusa activa en Estados Unidos

Washington DC, Estados Unidos.

Un reporte elaborado por investigadores privados que se programó para este lunes por el comité de inteligencia del Senado afirma que las operaciones de intromisión rusas activas y en curso todavía existen en plataformas de redes sociales, y que la operación rusa descubierta después de la elección presidencial era mucho más extensa de lo que alguna vez se creyó.



El reporte fue compilado por la firma de ciberseguridad New Knowledge con datos obtenidos por el comité del Senado de varias grandes compañías tecnológicas como Facebook, Twitter y Alphabet, la sociedad matriz de Google.



Junto con otro reporte que se espera sea publicado por el panel, es el primer análisis integral de la interferencia rusa en redes sociales más allá de lo que han dicho las empresas.



El reporte dijo que todavía hay cuentas activas ligadas a la Agencia de Investigación de Internet, que fue mencionada en la imputación del Fiscal especial Robert Mueller en febrero por una extensa campaña en redes sociales cuya intención era influenciar la campaña electoral de 2016.

Las publicaciones en redes sociales tendrían la intención de avivar discusiones políticas y en algunos casos convencerlos de no votar. En algunos casos, apuntaron a personas afroestadounidenses.



Algunas de estas cuentas tienen presencia en plataformas más pequeñas conforme las grandes compañías han intentado hacer limpieza después de ser descubierta la actividad rusa.



"Con al menos uno de los objetivos del Gobierno ruso logrado ante la poca diplomacia o rechazo, parece probable que Estados Unidos siga enfrentando la intromisión rusa en un futuro próximo", escribieron los investigadores.



El estudio indica que ninguna de las compañías entregó las bases de datos completas al Congreso y algunas de ellas pudieron haber distorsionado o evadido en sus testimonios la intromisión al minimizar, a propósito o no, la magnitud del problema.



Una importante conclusión del estudio es la amplitud de la intromisión rusa que apareció en Instagram, propiedad de Facebook, y no se mencionó con tanta frecuencia cuando su sociedad controlante declaró en el Capitolio.



El estudio dice que conforme la atención se enfocaba en Facebook y Twitter en 2017, los rusos llevaron gran parte de su actividad a Instagram.