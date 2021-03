"Las mujeres del Partido Acción Nacional repudiamos la candidatura al Gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, avalada e impulsada desde el Ejecutivo y Morena, a pesar de los cinco testimonios de las mujeres que lo han reconocido como su violentador", cita un pronunciamiento emitido por el partido.

Noticia Relacionada Acusan engaño y complicidad de AMLO con Salgado

"No dejaremos de señalar la complicidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador al ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en contra de Salgado Macedonio".

La secretaria de Promoción Política de la Mujer, Adriana Aguilar, aseguró que López Obrador es machista, misógino y feminicida, que ha perdonado y justificado la violencia hacia las mujeres.

"Justificar la decisión de ratificar la candidatura de Salgado Macedonio es demostrar el absoluto desprecio por las mujeres, para este Gobierno federal no valemos, no le importamos, no somos nada, más que un interés electoral para sus fines", manifestó.

"A Morena no le importa la vida de las mujeres ni su voz ni su acceso a la justicia. Un violador no será Gobernador".

La diputad de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, acusó que nunca hubo la intención de quitarle el registro y sólo se ganó tiempo para que pasara el 8 de marzo.

"Es una candidatura sostenida por el Presidente, quien da una muestra más de que no le importan las demandas de las mujeres", señaló.

"Es un hecho que el caso de Félix Salgado no es el único, pero al sostener su candidatura se confirma que la violencia contra las mujeres no tiene consecuencias, no se castiga, incluso se premia. Que en materia de violencia contra las mujeres, la impunidad prevalece y las víctimas no tienen derecho de acceder a la justicia. Echa por la borda años de esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres".

Agregó que a las mujeres les toca seguir incidiendo por todas las vías para que las víctimas de violencia accedan a la justicia.

Verónica Juárez, coordinadora de los diputados del PRD, dijo que con la ratificación de la candidatura de Félix Salgado se consumó el circo y el engaño que montó Morena.

"Morena nunca tuvo la intención de sancionar a Salgado Macedonio por las denuncias en su contra de múltiples violaciones", sostuvo.

"La Comisión de Honestidad y Justicia fue una simulación, engañaron a víctimas y montaron un teatro vergonzoso e indignante, un engaño del que formó parte el Presidente de la República. Salgado Macedonio siempre contó con el respaldo de López Obrador, ha sido su mejor aliado y cómplice".

Aseguró que desde el "púlpito" de la conferencia mañanera, el tabasqueño se convirtió en el férreo defensor de Salgado y el mejor promotor de su campaña.

También en un pronunciamiento, la secretaria de Igualdad de Género del PRD, Karen Quiroga, dijo que las mujeres de ese partido repudian la candidatura del morenista, pues con ello se abre la puerta a que violadores y acosadores puedan acceder al poder y quedar impunes de los hechos violentos que cometan contra cualquier mujer.