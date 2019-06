Acusan de plagio a Carrie Underwood, NFL y NBC

Nueva York, Estados Unidos.

Un grupo de compositores demandó a la cantante country Carrie Underwood, la NFL y la NBC, argumentando que robaron una canción y la modificaron ligeramente para usarla como introducción en las emisiones televisivas de Sunday Night Football, la temporada pasada.



La demanda, presentada este miércoles en un tribunal federal en Manhattan, alega que el tema "Game On", de Underwood incluso tiene el mismo título que una canción de Heidi Merrill, de Newport Beach, California, publicada en un video en internet hace dos años.



La querella busca una compensación de monto no especificado por violación de derechos de autor, y en ella se afirma que en 2017 se la habían presentado a representantes de Underwood, que la rechazaron.



La NFL y NBCUniversal Media LLC declinaron hacer comentarios. Representantes de Underwood no respondieron de inmediato a una solicitud de declaraciones.



Los demandantes son un equipo de cuatro compositores.



Según la demanda, Heidi Merrill armó el grupo para crear el tema en el 2016, como continuación a su himno de futbol americano "Cornhusker Strong", enfocado en Nebraska.



Dice que el grupo promocionó la canción con la intención de licenciar su uso para programas de televisión y eventos deportivos.



Merrill le mostró el tema al productor de Underwood en agosto del 2017, durante una conferencia en Nashville, Tennessee, donde vive Underwood.



La demanda señala que el productor remitió a Merrill a su asistente, quien le dijo en un email en octubre del 2017: "Lo siento, vamos a tener que pasar".



La demanda alega que la canción que presentó 17 juegos dominicales de la NFL durante la temporada que comenzó en septiembre del 2018 es sustancialmente similar, si no idéntica`, a la canción que el equipo de Underwood había rechazado.