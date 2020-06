Acusan de entregar apoyo condicionado

Altamira, Tam.- Por condicionar las despensas, el titular de Protección Civil Regional, Cristian Pérez Ramos y su esposa, fueron denunciados públicamente, pues aseguran que el funcionario también es déspota.

María Catalina Gómez Flores, quien dijo tener su domicilio en la calle Francisco I Madero número 1000 A de la colonia Ampliación Miramar, señaló que la entrega de despensas la condiciona, es decir, les pide copia de la credencial de elector y del CURP.

"No estamos en campaña, estamos en una emergencia sanitaria y viene y nos condiciona las despensas... No soy la única, somos unas cien personas que estamos en la misma situación", dijo la afligida mujer frente a la Presidencia Municipal de Altamira.

"Yo le pedí ayuda para que me ayudara a pagar mi luz, el señor Cristian y me sacó el dinero y me lo enseñó, burlándose de mi. Me humilló porque sacó el dinero delante de mi y me trató mal. Soy madre soltera y tengo que trabajar vendiendo verdura para poder salir adelante".

Precisó que él y su esposa Estrella Hernández, quien es funcionaria de Sabien del estado, están repartiendo despensas, sin embargo éstas son para gente que no las necesita; "son gente que tiene casas de dos pisos y nosotros, los que sí necesitamos sólo nos quedamos viendo, porque no le queremos entregar la copia de los documentos... No estamos en campaña, estamos en una emergencia".

"A él nadie lo quiere en la colonia, porque es bien impertinente para hablar con la gente. Él se cree el dueño de la colonia".

Por último recordó que el funcionario mantiene una denuncia por acoso sexual y laboral, "y sigue trabajando, yo necesito que a esta persona la saquen de ahí, porque para mi, no es buen elementos".