Acusan Corral y 23 alcaldes el acaparamiento de recursos

Ciudad de México.

Tras recurrir a la Corte por las modificaciones al llamado Fondo Minero, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó que existe una intención del Gobierno federal de acaparar recursos para financiar los programas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No estamos de acuerdo con esa decisión y sentimos que no sólo es un dato aislado sino que es una dinámica, que de dejarla que, de no denunciarla, irá creciendo, porque la dinámica que se ha instalado es la del acaparamiento de todo tipo de recursos para darle prioridad a los programas del Presidente sobre el desarrollo regional, afectando a la soberanía de los estados", consideró el Mandatario estatal.

Corral y 23 Alcaldes de Chihuahua interpusieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales para evitar que el Gobierno federal les quite unos 450 millones de pesos del Fondo Minero, que antes estaban dedicados a obras de infraestructura y ahora pretenden asignarse a los programas asistencialistas de la Administración federal.

"Hemos querido dar un paso adelante frente a lo que constituye una vulneración más al Federalismo, porque este fondo hasta ahora se distribuía entre estados, municipios y Gobierno de la República, y ahora el Gobierno pretende quedárselo todo para financiar tandas de microcréditos o de créditos a la palabra. No nos oponemos a los programas sociales y a los programas de financiamiento que el Presidente de la República quiera hacer, lo que estamos defendiendo son los recursos que pertenecen a los municipios del Estado de Chihuahua".

Corral aseguró que esos recursos estaban destinados año con año a la construcción de infraestructura, por lo que de 2014, cuando nació el Fondo, a la fecha, Chihuahua tuvo más de mil 200 millones de pesos.

"El Fondo Minero nació tras una batalla en el Senado de la República en un sentido municipalista, para que parte del aprovechamiento que las empresas mineras hacen en los municipios regrese en infraestructura básica; no para programas asistenciales, sino para infraestructura urbana, para mejorar redes de agua potable y alcantarillado, pavimentación, recuperación de espacios públicos, revitalización de plazas, acciones en favor del deporte, de la salud, de la vivienda", afirmó el Gobernador panista.