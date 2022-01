Acusan abandono de museo que dirigía Salmerón

Desde entonces no sucedió mucho, incluso el inmueble debió cerrar sus puertas desde el 11 de enero pasado a causa de un brote de coronavirus, que según trabajadores ha afectado a una veintena de empleados tanto del museo como del Centro INAH Jalisco.

Una de las encomiendas centrales que tenía Salmerón Sanginés era continuar con las labores de restauración del inmueble, según recalcó el director del INAH, Diego Prieto, cuando anunció su nombramiento, pero eso no ocurrió. "Primero hay que preservar (el museo), conservar esa vocación que tiene: no hay que llegar a cambiar cosas que funcionan; continuarlo, quizás actualizarlo un poco, pero nomás con eso; convertirlo en un centro de difusión y divulgación de la cultura y la historia y también replicarlo en otros espacios del Estado, llevar lo de Guadalajara hacia el resto del Estado", señaló Salmerón Sanginés el 22 de junio pasado.

Trabajadores del museo, que prefirieron resguardar sus nombres, dijeron que la gestión del historiador fue nula, que no se ocupó por solucionar los problemas del recinto. En los meses que estuvo abierto apenas cinco de las 17 salas estuvieron disponibles para los visitantes y eso es "una falta de respeto para los visitantes", consideraron. "Faltaba hasta una semana completa, a veces llegaba a trabajar a las siete de la mañana y se iba tres o cuatro horas después, la verdad es que su trabajo no perfiló para nada, no hizo nada para mejorar las condiciones del museo, al contrario creo que caminamos hacia atrás", dijo uno de los empleados.

Francisco de la Peña, quien fue director del Museo Regional de 2009 a 2013, lamentó que en los últimos años se ha nombrado al titular del recinto por "dedazo", como si el espacio fuera una agencia de colocación y que esos funcionarios no saben de la importancia y legado de ese museo fundado hace más de 100 años por Ixca Farías. "Se han otorgado esas posiciones directivas a manera de dedazo a personas que poco saben del valor del espacio y de su colección; ha sido un botín político, las autoridades no han sabido manejar de manera correcta, con ética, a este museo que contiene patrimonio que es de todos los jaliscienses", apuntó De la Peña. El INAH declinó dar detalles sobre quién quedará como responsable del museo y aseguró que en los próximos días se dará a conocer el relevo del historiador, quien deja acéfalo el recinto en medio de la polémica que revivió estos días por señalamientos de acoso y comportamiento inapropiado mientras fue profesor del ITAM; denuncias que volvieron a cobrar fuerza tras darse a conocer la propuesta de su nombramiento como diplomático. "Se nos ha dicho que estaremos varios meses sin director", dijo un empleado del museo sobre el posible sucesor.