Acusan abandono de México en feria de turismo

A través de redes sociales, usuarios exhibieron videos en donde se registró que a partir del sábado no había personal de la Secretaría de Turismo ni ningún otro trabajador en la caseta del Pabellón 3 de la Fitur, que inició desde el 19 de enero.

"Vine con la ilusión de encontrar a mi cultura, a México, y sí, efectivamente aquí está el espacio, los stands, pero no hay nadie haciendo promoción. Resulta que no hay nada, no hay folletos, no hay absolutamente nada", relató una usuaria mientras registraba en video el abandono.