Acusan abandono de los ancianitos

Cd. Victoria, Tam.- El presidente de la asociación civil ‘Horizontes Tamaulipas’ acusó a la Presidencia Municipal de Victoria, y al alcalde Xicoténcatl González Uresti, de abandono debido a que durante la contingencia sanitaria por el Covid-19 dejaron en el abandono a por lo menos 120 adultos mayores de escasos recursos en la colonia San Marcos.

“Nos hemos encontrado con adultos mayores en situación vulnerable y en situación de calle, personas con discapacidad que no han tenido la atención de la primera autoridad, hemos trabajado al cien por ciento en la colonia San Marcos que abarca San Marcos 1 y 2, y ampliación”, dijo el presidente de la asociación civil ‘Horizontes Tamaulipas’, Alejandro Reyes Zúñiga, “hemos apoyado a 600 jefas de familia a través de los donativos, apoyos y gestiones que realizamos durante la contingencia para llevar alimento a sus casas”.

Informó que en esta capital existen más de 29 mil 500 adultos mayores de los cuales el 70 por ciento, es decir 20 mil 650, se hallan completamente vulnerables, el 20 por ciento cuenta con la capacidad de llevar una vida estable y solo el 10 por ciento final carece de alguna vulnerabilidad, “el 70 por ciento es el que nos preocupa porque son adultos mayores que viven solos en sus casas, tienen alguna enfermedad, cuestiones de salud y no hay quien los atienda”.

Además de la colonia San Marcos, colonias como la Esperanza, Altavista, la Florida, Villas del Bosque, ampliación Pedro Sosa y Adolfo López Mateos cuentan con una importante población de escasos recursos o en estado de vulnerabilidad por lo que demandó que la primera autoridad responsable, es decir, el Municipio, atienda sus necesidades. Cabe recordar que durante la pandemia por COVID-19 el Ayuntamiento dio a conocer que han sido repartidas 20 mil despensas entre la población más vulnerable.

“Pero por parte del presidente municipal no hemos tenido la respuesta a los oficios y peticiones que le hicimos desde abril para que acudiera a esos domicilios y los atendiera él, no fue posible, reenviamos los oficios el 29 de mayo y jamás”, dijo Reyes Zúñiga, “es lamentable que no tenga ese rostro humanitario un gobierno municipal en estos momentos, cuando estamos viendo una pandemia que a todos nos ha afectado”.