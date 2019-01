Acusan a regidor de recibir cuota de colonos invasores

Cd. Victoria, Tam.- En diciembre el regidor por el Partido del Trabajo, Fabián Cervantes Tovar, acusó a dos individuos de presuntamente haber lucrado con la necesidad de los alrededor de 200 residentes de la colonia irregular Patria para Todos al cobrarles hasta 600 mil pesos en cuotas para diversos trámites para la supuesta adquisición de lotes y regularización de ese asentamiento.

Sin embargo los imputados, Eulogio Gerardo Hernández y Julián Murillo Ibarra, acudieron a la Presidencia Municipal para buscar aclarar la situación ante las autoridades locales, "él comenta algo inaudito, y en documentos él tiene 380 mil pesos que fue lo que se le entregó también a él porque él era el que pagaba" mencionó el primero, "él lo recaudó para pagar maquinaria, topografía y hacer las calles en esa colonia".

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre inició el desalojo de las casi seis hectáreas que se encontraban ocupadas por dicho asentamiento irregular al suroriente de esta localidad, a un costado de la avenida ampliación Carlos Adrián Avilés, esto al existir una orden de desalojo solicitada por la legal propietaria de dicho predio. Esa no fue la primera ocasión en la cual se intentaba desalojar esa colonia, el 15 de febrerode 2018 policías estatales y de la Procuraduría General de Justicia acudieron a desahuciar a sus residentes no obstante esto no se concretó.

"Nosotros no sabíamos que tenía dueño, lo que sí sabíamos es que había una demanda en la cual la que se decía dueña retiró la demanda, se hizo para atrás, por eso el señor hizo lo del abuso de la gente", agregó Gerardo Hernández. El ex residente de esa urbanización reiteró que los colonos habían recurrido a la ocupación de ese predio debido a que instancias como ITAVU no contaban con terrenos para la creación de nuevos asentamientos humanos.

Querellan al regidor petista ante el MP

Por su parte el extesorero de la colonia Patria para Todos, Julián Murillo Ibarra, presentó una denuncia en contra del regidor Fabián Cervantes y cuatro personas más ´Por hechos cometidos en mi perjuicio y que son constitutivos de los delitos de Despejo de Bien Inmueble, golpes, y violencia física´, según consta en el acta RAC 2410/2018 de fecha 17 de julio de 2018 pero con fecha de sellado del 27 de ese mes.

"Tengo contratos de arrendamiento de las constructoras que participaron ahí, recibos firmados por él", la demanda fue presentada ante el Agente del Ministerio Público de Atención Inmediata del Nuevo Sistema Penal Acusatorio; dicha demanda se remite a unaActa Notarial del 5 de febrero de 2011, y al Notario Público número 17 Raúl Gutiérrez Cerda, en donde supuestamente se menciona a Murillo Ibarra como el verdadero propietario de un predio de 28 hectáreas en donde en poco más de una quinta parte se localizaba la colonia Patria para Todos.