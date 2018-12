Acusan a Morena de ligar PEF a revocación

Cd. de México.

Dijo que ésta se encuentra detenida debido a un acuerdo entre el PAN, PRI, MC y PRD para impedir que coincida con el mismo día de la elección federal en que se renueva el Congreso.



Señaló que se pretende meter a discusión el dictamen justo cuando ya hay una negociación de las bancadas para discutir el Presupuesto de Egresos a más tardar el 23 de diciembre, a fin de que los diputados puedan irse de vacaciones decembrinas y ya no regresar.



"La reforma de revocación de mandato es irreductible, sólo podría salir si hay un acuerdo para cambiar la fecha, pero ya está en el Pleno la versión de que hoy se vota ¿Qué acuerdo hay? ¿Tiene Morena los votos para tener mayoría calificada?", manifestó en entrevista.



"Los coordinadores ya acordaron que el Presupuesto salga a más tardar el día 23 de diciembre. El sábado se entrega el paquete económico, el lunes comparece el Secretario de Hacienda y el martes se aprueba en diputados la Ley de Ingresos y el jueves en el Senado, para que los diputados discutan presupuesto los días 21, 22 y 23, a más tardar, porque no habrá cambios en la iniciativa del Ejecutivo".



En Twitter, advirtió que el coordinador de Morena, Mario Delgado, y funcionarios del Gobierno federal negocian con el presupuesto en mano para tener mayoría calificada para sus reformas constitucionales.



"Una de ellas, la reforma constitucional que más le interesa a Morena, permitiría que @lopezobrador_ esté en las boletas en las intermedias del 2021, vía consulta para revocación de mandato, y con ello empujar el voto por sus diputados, a fin de seguir controlando el Congreso", aseveró.



"De los votos o las ausencias a la hora de votar reformas constitucionales, podremos verificar a qué partido le fue mejor en la negociación presupuestal. Igual que antes, cambiando todo para que nada cambie. Me siento muy decepcionada".