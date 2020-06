Acusan a marino de matar a Alfonso Gamboa Lozano; fue crimen pasional

En el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP en el sexenio anterior, así como tres de sus hermanos y su madre, participaron por lo menos tres elementos de la Marina, los cuales fueron escoltas del exfuncionario cuando desempeñó su cargo en Hacienda, afirmó el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, quien informó que fue un crimen pasional.

Uno de los elementos, identificado como Carlos José "N", es considerado, junto con la viuda del exservidor público, Bethzabee "N", los principales autores intelectuales y materiales del quíntuple homicidio perpetrado la tarde del jueves 21 de mayo.

Ese día, cuatro hombres con armas de fuego cortas ingresaron a la casa de fin de semana de Gamboa Lozano, localizado en el municipio de Temixco, distante 5 kilómetros al sur de Cuernavaca, y mataron al exfuncionario, a tres de sus hermanos y a su madre.

En conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que las investigaciones arrojan, hasta ahora, que el móvil del multihomicidio fue pasional, pero también consideran el aspecto económico, por lo que revisan cuentan bancarias de la víctima, montos y beneficiarios.

Aseguró asimismo que el crimen de Gamboa Lozano no tiene relación, hasta ahora, con la investigación de desvío de recursos por más de 250 millones de pesos para las campañas políticas del PRI.

El comisionado de Seguridad Pública en Morelos precisó por su parte que Carlos José "N" y sus cómplices fueron escoltas de Gamboa Lozano cuando desempeñó su cargo en la SHCP y desde entonces se involucró en una relación sentimental con Bethzabee "N".

"Cuando supimos la identidad de los presuntos y su relación con la Marina me comuniqué con el Secretario de la Marina, el cual de inmediato giró instrucciones a la Unidad de Inteligencia para localizar a los involucrados en este multihomicidio. La postura del Secretario es que no queden impunes porque una institución de tanto prestigio no puede ser enlodada por malos elementos", dijo Ortiz Guarneros.

En su oportunidad el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado indican que Bethzabee "N" proporcionó la información a Carlos José "N" sobre su estancia en la casa de Temixco, donde pasaría la familia su aislamiento social con motivo de la pandemia generada por el virus Covid-19.

Con esa información, Carlos José "N", en compañía de cuatro personas más, uno de ellos "conductor del auto, habrían ingresado al fraccionamiento utilizando el código de seguridad de acceso proporcionado previamente por la propia esposa del exfuncionario, quien además abriría el portón del domicilio para permitir el acceso a los cuatro masculinos.

Ojeda Cárdenas informó que los agresores encontraron en el área de estacionamiento a Alfonso Isaac y lo mataron, para posteriormente acceder hasta un comedor ubicado en la palapa del jardín, donde se encontraban las demás personas, obligándolas a tirarse en el piso. Una vez sometidas, accionaron sus armas de fuego y después huyeron a bordo de un vehículo compacto, que después abandonaron por la misma zona.

---Los presuntos responsables

Hasta ahora la Fiscalía General del Estado tiene identificados a cuatro personas, contra quienes obtuvo orden de aprehensión, y fue en el poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, donde detuvieron a Jesús Manuel "N", de 30 años de edad, quien fue asegurado cuando se trasladaba del estado de Guerrero hacia la Ciudad México.

Posteriormente localizaron y detuvieron a Bethzabee "N", en coordinación interinstitucional con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, en donde fue detenida por agentes de Investigación Criminal.

Al momento, y como resultado de las indagatorias desarrolladas, se ha logrado establecer la identidad de otros presuntos partícipes identificados como Carlos José "N", con quien presuntamente mantenía una relación sentimental la hoy imputada; Aldo Francisco "N", y otro masculino conocido con el apodo de "El Viejón".

En las audiencias desarrolladas, la Fiscalía Especializada en Feminicidios aportó los datos de prueba suficientes que lograron de manera separada, la vinculación a proceso de Bethzabee "N", de 39 años, y de Jesús Manuel "N", de 30, como coautores en el delito de homicidio calificado, contra quienes la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar, otorgando dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco también acudió a la conferencia de prensa y sostuvo que el caso es ajeno a Morelos, y abundó que en un año y medio de su gobierno se aseguraron y pusieron a disposición de la autoridad a 5 de los 10 objetivos, cabezas del crimen, que operaron impunemente en Morelos durante los cinco años anteriores a su administración.