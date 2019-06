Acusan a Lorena Garrido de revictimizar a víctimas. Sin apoyo económico gubernamental

Cd. Victoria, Tam.- La Comisionada Ejecutiva del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, Lorena Garrido Salazar, fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia y ante la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción por parte de un matrimonio el cual ha sido víctima del secuestro hasta en tres ocasiones, lo cual les ha marcado física, emocional y económicamente.

"En base a que me ha dejado en el abandono, que no se me ha atendido físicamente", reveló el señor Juan Antonio Rabasa Robles, el cual tiene programada una operación este jueves en la Ciudad de México como urgente, sin embargo, el Instituto Estatal de Atención a Víctimas del Delito no quiere hacerse responsable; "ella pone pretexto que no son facturas y ahora la licenciada Paloma me dice que son facturas chuecas".

El señor Rabasa Robles fue secuestrado en 2015 por un lapso de 15 días; los secuestradores demandaron el pago de la cantidad de 500 mil pesos a la señora Griselda Beaz Ornelas, esposa de la víctima; asimismo durante el tiempo que duró el secuestro el señor Juan Antonio fue torturado lo cual le dejó con secuelas físicas además del daño patrimonial a la familia, pero este no es el único caso de secuestro que ha sufrido la familia Rabasa Beas en la última década.

En junio del 2012 fue secuestrado en Reynosa el joven Jesús Alejandro Barraza Beaz, por quien pagaron a sus secuestradores una cantidad de dos millones y medio de pesos, y en 2016 de Emiliano Barraza Beaz en esta capital, desconociendo el paradero de sus descendientes.

"No soy yo nada más, a muchísima gente que no les dan apoyo, que los tienen a la vuelta y vuelta, es como el caso de la señora Chaidez, o como muchas señoras que vienen de lejos y les dan una miseria para sus gastos.

"Dicen que nunca tienen dinero, ¿y dónde está el dinero de Víctimas del Gobierno Federal que les dan?", cuestionó, "no es un millón de pesos ni dos millones de pesos que les da el Gobierno Federal, les mandan muchísimo dinero para este instituto", acusó.

Rabasa Robles destacó que durante toda la semana pasada personal del Instituto Estatal de Atención a Víctimas se ha estado comunicando hacia la Ciudad de México para tratar de impedir que la operación que se tiene programada para este jueves se lleve a cabo; "¿no saben que las víctimas es un asunto muy delicado? Ya vienen con el trauma de su familia, sus esposos, sus hijos secuestrados, y que los traten mal...".