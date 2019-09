Acusan a hermano de "Cuau" de influir en Congreso

Cd. de México.- La diputada de Morelos por el PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acusó que el hermano del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, Ulises Blanco, promueve su salida como presidenta de la Junta Política para tener el control total del Congreso morelense.

"Ulises Blanco y su hermano Cuauhtémoc están llevando a Morelos a la ingobernabilidad con la parálisis de los Poderes, en el Congreso existe una parálisis legislativa por el constante aplazamiento de las sesiones legislativas, ordenadas por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del PES, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, amigo personal de Ulises Blanco", dijo a REFORMA la legisladora.

"En este afán, me quieren desconocer de la Junta Política y de Gobierno, que revisa todas la tareas legislativas, a mi el Pleno me refrendó con 14 votos como presidenta de la Junta, con 14 votos me tendría que salir, y lo que está pasando es que se convoca a los integrantes de la Junta sin mi presencia, lo que es ilegal", reprochó la legisladora.

Para Rodríguez, detrás de esas decisiones del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez está la mano de Ulises Blanco y de Pablo Ojeda Cárdenas, Secretario de Gobierno.

En días pasados, se dio a conocer un audio donde el hermano del Gobernador Cuauhtémoc Blanco da órdenes a diversos diputados para operar políticamente asuntos del Poder Judicial.

El pasado viernes, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Sotelo Martínez, confirmó la presencia del llamado hermano del Gobernador en reuniones legislativas para la toma de acuerdos entre Poderes o relacionados a la política interna de Morelos.

"En algunas reuniones donde se encuentra siempre el Gobernador, se encuentra presente y hoy lo comenté y lo ratifico. Finalmente, si el Gobernador se hace llegar de asesores que son de su total, absoluta y plena confianza, sin que esto tenga que transgredir o se tenga que caer en un tema de nepotismo o de violación a la ley, creo que está en todo su derecho", dijo Sotelo a medios locales sobre la reunión.

"Ulises Blanco quiere tener a su servicio el Poder Legislativo", señaló la diputada Rodríguez.

"No solamente tenemos una opacidad financiera en el Gobierno del Estado, sino que el Presidente del Congreso maneja las finanzas, los recursos, la economía de morelos, y el Presidente del Congreso es amigo de Ulises Blanco y por otro lado vemos que las finanzas no son transparentes", abundó Rodríguez, quien resaltó que teme por su vida por señalar las actividades anómalas del hermano Ulises Blanco, quien dice ser "asesor" de Cuauhtémoc Blanco.