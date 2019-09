Acusan a Estela Leñero de plagio

La dramaturga, crítica teatral y antropóloga mexicana Estela Leñero está acusada de plagio por la escritora y periodista Ana Luisa Calvillo, quien arma que para su obra No volveré.

Roberto Rangel, un migrante mexicano originario de Michoacán que enfrenta una condena de 57 años en la prisión de máxima seguridad de Soledad, California, por homicidio en primer grado: un crimen que no cometió.

Calvillo tiene 20 cuartillas de material cotejado y evaluaciones, entre su libro —con el que ganó el Premio Bellas Artes de Testimonio "Carlos Montemayor" en 2013—, y la obra No volveré que Estela Leñero presentó entre el 1 y el 11 de agosto pasado en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, dentro del ciclo Movimiento Teatro por la dignidad, con presupuesto de la UNAM y cuyo cartel señala que Leñero es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fonca. 2016-2019.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ana Luisa Calvillo quien radica en Chihuahua, señala que unos 12 días después de que terminó la temporada, Estela Leñero se comunicó con ella vía WhatsApp y tras una breve comunicación, "me aseguró que su obra no hablaba de Roberto Rangel, que no hablaba del caso; entonces le dije que tenía entendido que había tomado una parte de mi obra, y ella lo admitió sin cortapisas, entonces todo se me hizo muy extraño. Le pedí una copia de su texto dramático y me lo negó".

No volveré, de Estela Leñero, cuenta la historia de "Aurelio", un migrante mexicano, originario de Michoacán, que abusó sexualmente de su hermana y que en Estados Unidos fue obligado a trabajar como informante de policía por un ocial de la "agencia antidrogas" de Fresno, California, y a vender la droga decomisada por la propia agencia. Para Calvillo lo que hizo Leñero fue tomar el testimonio de Roberto Rangel y maquillarlo con situaciones cticias, "pero basándose sustancial y textualmente en mi obra. Con ello, hace una "reproducción simulada" de mi obra en la suya al adueñarse de la historia y texto".