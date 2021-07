Acusan a dueño de los Patriotas de contratar servicios de prostitución

Florida, Estados Unidos.

La Policía en el Estado de Florida acusó al dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, con un delito menor por solicitar el servicio de prostitución, y reveló que cuentan con video en el que aparece pagando por un acto sexual dentro de una sala de masajes ilegal.



El departamento de policía de la ciudad de Júpiter informó el viernes que Kraft, de 77 años, no ha sido arrestado. Se emitirá una orden judicial y sus abogados serán notificados.



La acusación contra Kraft se produce en medio de una campaña de mano dura de las autoridades contra el tráfico sexual en el condado de Palm Beach. Se han emitido 200 órdenes de arresto en días recientes y esperan varias más.



Los Patriotas se coronaron campeones del Súper Tazón a comienzos de mes en Atlanta. El equipo no respondió de inmediato a pedidos de reacción.



En un comunicado, un portavoz de Kraft dijo que ellos "niegan categóricamente que el señor Kraft haya participado en una actividad ilegal. Como es un asunto judicial, no haremos más comentarios".