Acusan a Besson de abuso sexual

Cinco mujeres más acusaron a Luc Besson de abuso sexual en Francia, informó Variety.

Las denuncias fueron realizadas por dos ex alumnas de la escuela de cine de Besson, dos ex ayudantes de Europa Corp y de una ex modelo que aspiraba a convertirse en actriz, Karine Isambert, quien fue la única que declaro sin la condición de anonimato en un nuevo informe de la revista Mediapart.

Isambert, una ex modelo que conoció a Besson en una audición en 1995, le dijo a la revista de investigación que él la acosó sexualmente durante su reunión y la tomó contra su voluntad.

Una de las ex estudiantes alegó que fue abusada sexualmente en julio de 2015 por Besson, después de su segundo año escolar del que más tarde fue contratada como su asistente y tuvo que soportar besos y abrazos no deseados.

Otra de las chicas dijo que Besson la obligó a tener encuentros sexuales cuando trabajó con él en EuropaCorp, en el 2000, en un momento en el que ella enfrentaba problemas de dinero.

El informe se suma a una investigación previa de Mediapart en la que otras cuatro mujeres, entre ellas Van Roy, acusaron a Besson de conducta sexual inapropiada.

El fundador de EuropaCorp se encuentra bajo investigación en París como resultado de las primeras señalizaciones realizadas por la actriz holandesa Sand Van Roy, quien lo acusó de violación en mayo.

Besson suma en total nueve denuncias de abuso sexual.