Acusan a Arturo Soto de lucrar con servicio

Vecinos de la colonia Azteca bloquearon la avenida 16 de Septiembre con avenida Tenochtitlán por algunas horas en protesta por la falta de agua en aquel sector, así como en contra de los elevados recibos por un servicio que no afirmaron no recibir de manera normal, por lo que emplazaron a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a resolver dicha situación.

"Las pipas vienen destinadas para una persona y esa persona dice a quién se le va a echar agua y a quién no, es de Comapa, es injusto que venga una pipa nada más para una persona y esa persona diga a quién se le da agua y a quién no", acusó la señora Rosy Pérez, "últimamente Arturo Soto es el que las está mandando, pero a quienes ellos quieren, a ciertas personas", denunciaron.

Residentes de aquel sector mencionaron recibir el servicio sólo por espacio de algunas horas durante la madrugada, por lo que no cuentan con el vital líquido durante la mayor parte del día para poder realizar las actividades más ordinarias como para bañarse, lavar la ropa o los trastes, teniendo que recurrir a comprar garrafones para su consumo. Del mismo modo, vecinos de la colonia Miguel Alemán bloquearon el miércoles por la noche el libramiento Emilio Portes Gil en demanda del servicio doméstico.

"No tenemos agua, ni un chorrito de agua, tenemos meses, y sí nos la cobran, el puro aire, pasan las pipas y nada más son particulares, aquí estaba una y se fue que por que él era particular y no es justo... nos venden el agua, los de Comapa también pero no nos ponen nada", dijo la señora María Sanjuana, residente de la calle Acama Pic entre avenida 16 de Septiembre y Revolución de la segunda etapa de la colonia Azteca.

Asimismo, los vecinos acusaron al personal de la Comapa de darle un uso discrecional al servicio de pipas proporcionado por el organismo operador del agua; en representación de la Comapa acudió la secretaria técnica Samira Marduk Guerrero Rodríguez acompañada del encargado del área técnica del organismo, José Miguel Martínez Hernández, quienes acordaron enviar camiones cisterna durante el transcurso de la tarde, así como revisar los roles diarios para ese sector.

