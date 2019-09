Acusan a Ariana Grande de copiar "look" de drag queen

Ciudad de México.- Luego de que Ariana Grande presentara una demanda por robo de imagen, ahora la cantante de pop es acusada de copiar el estilo de Farrah Moan, la estrella del programa RuPaul's Drag Race.

La drag queen utilizó sus redes sociales para mostrar una foto comparativa de ella y Ariana, en la que ambas lucen un vestido parecido, cabello rosa, collar y aretes similares.

La cantante estadunidense presenta dicho look en su video "7 rings" lanzado a principios de este año. "Ariana debería darme un corte de esos 10 millones, ya que su equipo literalmente envió una foto mía al diseñador y les pagó para que copiaran mi aspecto", escribió Moan.

En días pasados se dio a conocer que la intérprete de Sam & Cat presentó ante la corte federal de California una demanda contra Forever 21 por daños y robo de imagen, por lo cual pide 10 millones de dólares de reparación.

La cantante de 26 años alega que la marca contrató a una modelo similar a ella para una campaña en las redes sociales, con la que se beneficiaron durante aproximadamente 14 semanas.

El pasado mes, Ariana Grande lanzó el videoclip de Boyfriend, junto al dúo Social House, conformado por Mikey Foster y Charles Anderson.

Ariana should give me a cut of that 10M since her team literally sent a pic of me to the designer and paid them to copy my look from as4. (Finally met the designer and got told the Tea) I guess stealing from queer artists for profit is fine tho ??????? pic.twitter.com/1smGr8K4G0