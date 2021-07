Acusan a AMLO de cumplir sólo 13.4% de promesas

En el abanico de promesas incumplidas están la de llevar el sistema de salud mexicano a los niveles de Dinamarca, que no subiría el precio de gasolina, que el pico más alto de la pandemia del Covid sería en mayo de 2020, que a finales de marzo se vacunaría a todos los mayores de 60 años, que acabaría con la corrupción, que se crearían 2 millones de empleos en nueve meses o la que hizo el 12 de enero de 2021 de que no se reservarían los contratos de las vacunas.

Según las cuentas de Sí por México, que promovió la coalición del PAN, PRI y PRD para la elección del 6 de junio, se necesitarían 15 años adicionales de Gobierno para cumplir con las mil 364 promesas hechas hasta hoy y, si el Presidente sigue prometiendo e incumpliendo lo que resta del sexenio, necesitaría más de 44 años si quisiera cumplirlas.

"Los Gobiernos autoritarios, por no decir totalitarios, como es este necesitan decirle a la gente lo que quiere escuchar para que lo respalden. No importa qué es lo que prometan, ni si lo van a cumplir o no, por eso en cada mañanera este Gobierno tiene que engañar, tiene que mentir, porque es incapaz de dar resultados", afirmó la periodista Beatriz Pagés, ex militante del PRI e integrante de Sí por México en conferencia de prensa por internet.

"En este régimen, que bien puede ser calificado como el régimen de las mentiras y de las promesas incumplidas, hay una clara contradicción entre el discurso de la realidad. Sí por México acusa al Gobierno de fallar en nueve de cada 10 promesas hechas y de utilizar la mentira y las promesas para manipular a la población y ganar adeptos, votos, y permanecer en el poder".

El abogado Luis Asali presentó una selección de promesas incumplidas o mentiras López Obrador, como cuando pedía a la población abrazarse y salir a pesar de que ya había iniciado la pandemia del Covid-19, o la promesa de apoyar como nunca la educación; sin embargo, dijo, la bancada de Morena eliminó el Presupuesto de este año 13 programas programas de educación pública como el desarrollo profesional docente o las escuelas de tiempo completo.

"Ahora, hay una nueva mentira flotando en el ambiente, no hay que ser adivinos para anticipar que ante un resultado adverso en las próximas elecciones del 6 de junio Morena grite por todos los aires que hubo un fraude y lo diga cuantas veces sea necesario para lograr convencer a los mexicanos y así encontrar cobijo para intentar anular el resultado", advirtió.

Pagés y Asali llamaron a participar en la elección del 6 de junio para poner un alto a un Gobierno que alienta la fantasía y la esperanza para seguir en el puesto.

"Las elecciones del 6 de junio no van a ser unas elecciones más. Se trata de parar un proyecto político aberrante que está destrozando el futuro de cada mexicano y de la Nación. Vamos a ir a las urnas para votar solamente por dos opciones: democracia o autoritarismo, democracia o dictadura, no hay más", añadió Pagés.