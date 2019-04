Acusan 21 mujeres de abuso sexual a Dahvie

Cd. de México.

Dahvie Vanity, cantante de Blood on the Dance Floor, fue denunciado por 21 seguidoras por presuntas violaciones y agresiones sexuales cuando eran menores de edad, informó NME.



El músico fue acusado de obligar a Dianna Farrell a practicarle sexo oral, cuando ella tenía 14 años de edad. De acuerdo con un reporte del Huffington Post, Vanity convenció a la joven a través de My Space de viajar a Florida para encontrarse con él, en el 2007.



Debido a que el acto se consideró consensuado, según la ley del territorio de Estados Unidos, la Policía no presentó cargos y la madre solo solicitó al artista que dejara de contactar a su hija.



Dos años después, Jesús David Torres, nombre real del cantante, fue arrestado luego de un show en Denver, Colorado, cuando su compañero de banda Garrett McLaughlin y otro testigo lo vieron con dos adolescentes solas en un autobús turístico.



Una de las supuestas víctimas alegó a la Policía que él la había obligado a practicarle sexo oral, además de publicar un video en el que señaló que su acusado tenía problemas mentales.



Megan Hood, quien forma parte de las 21 jóvenes que acusan al artista, afirmó que cuando ella tenía 14 años, Vanity también la obligó a realizar la misma acción sexual que a las otras mujeres.



Sin embargo, el cantante convenció después a Hood de hacerle favores sexuales a cambio de 50 dólares.



El cantante todavía no enfrenta cargos legales, hasta el momento se desconoce la existencia de una investigación.