Acusa Miguel Barbosa a Osorio Chong de espía

Cd. de México.- El senador Miguel Barbosa acusó directamente al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de ser el responsable de los actos de espionaje contra periodistas y activistas de organizaciones sociales, a través del programa "Pegasus".



Afirmó que no pudieron ser ni la Sedena ni la PGR, sino que fue Gobernación a través del CISEN, porque ésta es la instancia que siempre ha realizado el espionaje político en México.



Sugirió al Presidente Enrique Peña Nieto que se enoje con ese sector de su Gabinete que ha hecho espionaje.



Dijo que desde Gobernación no sólo realizaron los ataques a los teléfonos celulares de los afectados, sino que incluso se filtraron a la prensa informaciones de seguimiento de los espiados.



"Sin duda que cuando hablamos de que el CISEN es quien opera un software que es utilizado para el espionaje político, nos estamos refiriendo al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al director del CISEN, sin duda que ellos son los responsables políticos frente a estos hechos, no son ajenos", afirmó.



El reportaje sobre el espionaje a periodistas y activistas sociales tuvo información que se filtró desde una de las partes en conflicto por el poder político en México, dijo Barbosa en referencia a la lucha en el PRI por la sucesión presidencial.



En conferencia de prensa, el ex perredista y ahora senador de Morena expresó que es innegable que el software que tiene el CISEN es utilizado con fines políticos y que hay sábanas de información de cientos de mexicanos y que son mucho más de los que ahora se conocen.



"Esta fue una entrega controlada, una entrega controlada en esa disputa que tienen dentro del propio poder por el asunto del 2018, eso es", aseveró.



"El Presidente está enojado por los señalamientos a su Gobierno, como un Gobierno espía. Reconoce que el Gobierno cuenta con herramientas tecnológicas para ello, pero que no las utiliza con sus críticos. Le recomendamos que también se enoje con el ala de su Gobierno que filtró las sábanas de algunos casos de espionaje, ¿o qué la operación de los softwares ya está al alcance de todos?".



También se pronunció por una investigación independiente, porque carecerá de credibilidad lo que pueda hacer la PGR.



"Cualquier investigación que se haga desde la PGR no va a contar con la credibilidad de nadie, por tanto él debería de asumir la propuesta que se ha hecho por muchos legisladores, entre ellos yo, y por los propios denunciantes de haber sido objeto de espionaje, de que la investigación corriera a cargo de personas de enorme respetabilidad, expertas en materia de derechos humanos, en asuntos de tecnología, en académicos, para poder llevar a que las conclusiones fueran creíbles para todos", manifestó.



También alertó que si el Presidente ya negó espiar a sus críticos y si se corrobora con más elementos que sí lo hace su Gobierno, habría incurrido en responsabilidad política frente a los mexicanos por haberles mentido.