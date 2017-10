Efraín Velarde afirmó que el silbante Francisco Chacón lo provocó y que fue más allá de sus atribuciones. “No sé por qué el árbitro estaba caliente con nosotros, a mí me empezó a insultar, me empezó a decir de todas las cosas. Porque traen el silbato creen que tienen el poder”, cuestionó el Chispa en zona mixta. “Yo nunca he hablado mal del arbitraje”.