Acusados por un paparazzi

Livia Brito y su novio fueron acusados por el paparazzi, Ernesto Zepeda, de agresiones físicas luego de captar unas imágenes de la pareja en playas de Cancún.

Zepeda refiere que la primera en soltarle una cachetada fue la actriz, quien le gritó que ya estaba harta de que la estuvieran buscando, acto seguido su pareja se le abalanzó y comenzó a golpearlo, le quitó su cámara y le provocó una fuerte herida.

Tras los hechos, acudió con las autoridades a levantar la denuncia correspondiente por los golpes recibidos y por robo, pues la pareja le quitó su equipo de trabajo y su cartera.

Una versión más se suma a la del zafarrancho, y es la de una testigo, al parecer huésped del mismo lugar, quien dice que Livia estaba en un plan de muy pocos amigos.

"Mis hijas la reconocieron y le pidieron tomarse una foto con ellas, pero Livia se negó, argumentando que no quería se supiera que ella estaba ahí", comentó Aracely, huésped del hotel en Cancún.

"Me arrebató el teléfono, pero no pudo romperlo. Todavía en buena onda le digo [a Livia], checa que no tengo nada, no me interesa... y pues quién te manda a dedicarte a esto. Aunque nosotros no queramos tomarte fotos, no faltará quién", le expresaron, a lo que la actriz les gritó que "ya estaba harta de los mexicanos".