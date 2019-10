Acusado Silva por broma a su compañero

Manchester, Inglaterra.

Bernardo Silva, mediocampista del Manchester City, fue acusado de mala conducta por la Federación Inglesa por un tuit en el que comparó a su compañero de equipo Benjamin Mendy con el personaje en los paquetes de chocolates Conguito.



La FA dijo que el tuit de Silva fue 'una violación agravada' del reglamento, porque incluyó una referencia a 'raza y/o color y/u origen étnico' y dañó la reputación del deporte.



Si el jugador portugués Silva es declarado culpable, la sanción máxima de la FA por racismo no sería aplicada automáticamente porque el caso se relaciona con un mensaje en medios sociales. El castigo quedaría a discreción del panel disciplinario.



Silva le escribió una carta a la FA en la que expresó su pesar por cualquier ofensa no intencional causada por su tuit. El mensaje fue colocado el domingo ,y fue borrado subsiguientemente, y mostró una foto de Mendy cuando era niño junto con el personaje de los paquetes de Conguitos, unos chocolates hechos en España. El lateral francés y el personaje son negros.



Mendy, que es muy buen amigo de Silva, con quien jugó además en el Mónaco, emitió una declaración de respaldo al portugués, diciendo que él no se ofendió.



El técnico del City Pep Guardiola defendió a Silva, al afirmar que se trató de "una broma entre amigos" y que sería "completamente equivocado" pensar que el tuit tuvo alguna connotación racista.



Silva tiene hasta el 9 de octubre para responder al cargo.