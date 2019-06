Acusado de abuso sexual

Ciudad de México

El famoso rapero estadounidense Drake ha sido acusado de abusar sexualmente de una mujer en junio de 2017, durante la gira Boy Meets en el Reino Unido.

De acuerdo con el informe obtenido por el medio británico The Blast, el cantante la habría obligado a practicarle sexo oral tras regresar a su habitación después de un concierto.

Para silenciar el abuso, el supuesto agresor habría pagado 350 mil dólares a la mujer, tal y como en su momento lo hizo supuestamente Cristiano Ronaldo cuando fue acusado de violación, sin embargo, ahora, la supuesta víctima, de nombre Laquana Morris, ha revelado tétricos detalles de aquella noche.

A NIVEL FETICHE

Drake me obligó a hacerle sexo oral. No era un sexo oral ordinario, era más que un fetiche donde medía con una taza y exigía que le escupiera en la taza hasta que lo hubiera medido. Después me escupió en la cara diciendo ´Quiero ver tu cara descolocada´, relata en un informe obtenido por el medio británico The Blast.

Finalmente, el rapero fue absuelto de cualquier delito por falta de pruebas. Incluso, fuentes cercanas al artista aseguraron que la policía de Manchester, lugar donde ocurrió el percance, aseguraron que la policía no tomó represalías porque consideraron la historia falsa.

Drake presentó una demanda contra Laquana Morris donde la acusa por intento de extorsión.