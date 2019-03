Acusado de abuso sexual

Ciudad de México.

La exestilista de R. Kelly lo acusó públicamente de abuso sexual por primera vez y afirma que tiene su ADN en una camisa como prueba, reportó NME.

Lanita Carter, de 39 años, afirmó haber sido agredida hace 15 años, cuando ella tenía 24 y trabaja para el artista.

"Fui abusada sexualmente por él y vivo después de eso. Trato de recoger las piezas todos los días.

"Es difícil pero sé que lo superaré, ya no me avergüenzo de mi pasado", expresó Carter a la CBS.

El New York Post informó que Carter presentó su camiseta para las pruebas de ADN ante los fiscales del condado de Cook.

"Me di cuenta que no quería ser una víctima. Hoy digo: no más, esta es mi vida, mi verdad, es lo que tengo, si muero mañana, sé que dije la verdad", dijo la estilista.

R. Kelly fue declarado inocente de 10 cargos por abuso sexual, el mes pasado.