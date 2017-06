Acusa de ladrón a hermano; no le dejó ni para la ‘pesera’

Reynosa, Tam.- Un joven que acudió ayer ante las autoridades ministeriales a presentar denuncia por robo en contra de su propio hermano, no podía hablar del coraje que traía, aparte dijo que andaba cansado porque se vino caminando desde su casa.

El denunciante, quien vive en la colonia Benito Juárez, indicó que su hermano le robó la cantidad de 500 pesos que había dejado en un buró de su cuarto.

Dijo que su “carnal” se enojó porque le llamó la atención, ya que se estaba liando a golpes con otro hermano.

“Nunca me imaginé que me fuera a robar, porque cuando lo separé me dijo que me iba acordar de él”, comentó el afectado.

Indicó que luego de que los separó, el hermano acusado se metió a su cuarto y luego salió apresurado porque según él se le hacía tarde a su trabajo.

Dijo a minutos después él entró al cuarto para tomar su dinero para comprar algo de comida, pero que no encontró nada.

Ante los hechos, dijo que le dio mucho coraje lo que su hermano le hizo, pues ni para la pesera de dejó.

Caminando, el joven acudió ante la Unidad General de Investigación ubicada en la colonia Rodríguez para denunciar los hechos.

Al presentarse ante la oficialía de partes, de lo enojado no podía ni hablar. Al ser cuestionado por las empleadas que lo atendieron, éstas se conmovieron y hasta unas monedas le regalaron para que se comprara agua y que tomara una pesera de regreso a su casa después de que terminara de denunciar.