Acusada de transfobia en las redes

J.K. Rowling está de nuevo en el ojo del huracán tras publicar mensajes sobre las personas trans.

Estas opiniones le generaron a la autora de la saga Harry Potter cientos de ataques en redes sociales, donde la tachan de feminista radical y excluyente.

La polémica fue originada por la escritora, que compartió en Twitter un artículo en el que se referían a las mujeres con el término "personas que menstrúan", desligando así el sexo real del género.

"´Las personas que menstrúan´. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude", escribió con ironía Rowling.

Un mensaje que, y tal como lo reflejó ella misma en un tuit posterior, le valió insultos como "feminazi", "perra", "bruja" o "TERF" (siglas que en español significan "feminista radical trans-excluyente").

"Los tiempos cambian, el odio a las mujeres es eterno", remata la escritora en otra publicación.

Tras responder algunas críticas, la autora expuso sus opiniones sobre el "sexo real" y las personas trans.

"Si el sexo no es real, no puede haber una atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad global vivida por las mujeres es eliminada.

"Yo conozco y amo a personas trans, pero eliminar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odiar", tuiteó Rowling.

Varias celebridades reconocidas de la comunidad LGBTQ+, entre ellas las actrices Jameela Jamil y Sarah Paulson, así como el estilista Jonathan Van Ness, se proclamaron en contra de la escritora.

"Buenas noches y cállate J.K. Rowling", escribió en Twitter Paulson (American Horror Story).

"Es horrible que una mujer blanca súper rica y poderosa eligiera golpear doble, triple y cuádruplemente a la comunidad trans", posteó el actor Anthony Rapp (Rent).

GLAAD, asociación activista de los derechos de la comunidad LGBTQ+, también habló al respecto.

"Apoyamos a los jóvenes trans, especialmente aquellos fanáticos de Harry Potter heridos por los tuits inexactos y crueles de Rowling".