Acusa usuaria hay corrupción

Aseguró que ya la reportaron en la Ciudad de Mexico, tiene demandas de los mismos pacientes que no los atiende, y que los manda a que vayan a su consultorio particular.

Noticia Relacionada Exigen empresas ambiente de paz

“Ella sacó un permiso de 6 meses, no se si con sueldo o sin sueldo, me reportan que tiene un año de no estar atendiendo a sus pacientes, sus pacientes están solos, el día de ayer yo lleve a mi esposo a Matamoros el nefrólogo de allá, porque ella no esta presente, cada que hay cita venimos y ella no esta presente”, dijo.

Señaló que además que vende medicamentos del sector salud, más baratos y que en la institución no hay.

“Ella está vendiendo la multivitamina del sector salud a 150 pesos, cuando en otras farmacias las dan en 250 pesos, 280 pesos, es más barato, es el problema que tenemos”, recalco.

Y argumento:“Son pacientes delicados porque los dejan solos y porque le otorgan el permiso para dejar solos a los pacientes, no se ha hecho nada, lo que queremos que sustituya a una persona que atienda a los pacientes”.

Explicó que el mismo director sabe de la situación, pero tampoco ha hecho nada.