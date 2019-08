Acusa Trump a Google de manipular votos

El Mandatario dijo que se basó en un reporte del sitio ultraconservador Judicial Watch, famoso por difundir teorías de conspiración y acusaciones no verificadas, según el diario británico The Independent.



En la página no se encuentra el reporte al que el Presidente hace referencia.



"¡Wow, un reporte acaba de salir! ¡Google manipuló de 2.6 millones a 16 millones de votos por Hillary Clinton en las elecciones de 2016!", tuiteó Trump.

"Google debería ser demandado. ¡Mi victoria fue aún mayor de lo que se pensaba! @JudicialWatch", aseguró.



Trump se refirió a la organización como simpatizante de Clinton, aunque la misma se define como conservadora y suele presentar demandas contra políticos demócratas.



En la elección de 2016, Hillary Clinton obtuvo tres millones de votos más que Trump, pero él ganó la presidencia debido a las reglas del sistema electoral estadounidense que priorizan los triunfos por entidad.



Desde entonces, el Presidente ha acusado que hubo fraude electoral, sin embargo, una comisión que formó en 2017 para indagar irregularidades en la elección fue disuelta después de meses, sin presentar hallazgos.

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch