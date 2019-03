Acusa SNTE trabas en entrega de plazas

Cd. Victoria, Tam.- El secretario general de la Sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rigoberto Guevara Vázquez, denunció que funcionarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas obstruyen la entrega de 800 plazas, lo cual tendrá efectos negativos en la retribución salarial de igual número de docentes.

"Vemos un gran rezago en el trabajo administrativo y esto ha llegado un poquito al colmo porque un nombramiento que no se entrega a tiempo es una falta que va a perjudicar al salario de los trabajadores de la Educación, porque no hay como hacer un reclamo", mencionó el líder magisterial en el estado.

Concretamente el profesor Guevara Vázquez se refirió a la titular de Recursos Humanos de la SET, Nury Oralia Pérez Garza, quien mencionó no hizo acto de presencia en sus oficinas para atender las demandas de los trabajadores de la Educación.

"No hay ningún funcionario aquí y estoy desde las 4:10 de la tarde, son más de tres horas lo que hemos estado aquí al pendiente y no hemos recibido la atención de ningún ejecutivo de la Secretaría de Educación pública, se han comunicado a través de mensajes, dicen que están elaborando nombramientos pero no lo han hecho".

En este sentido el dirigente seccional del SNTE hizo un llamado al encargado de Despacho de la SET, Mario Gómez Monroy, para que destrabe la asignación de plazas a la brevedad; en el mismo sentido apuró a las autoridades de Educación para que sean gestionados los recursos federales del programa de Escuelas de Tiempo Completo, ya que desde hacía mes y medio cinco mil profesores en 800 planteles educativos estaban sin cobrar sus honorarios.

"Hago un llamado a la responsabilidad, yo creo que necesitamos que haya gente con responsabilidad, los lugares en la Secretaría de Educación no nos interesan, nosotros somos responsables y preferimos no recomendar a nadie para poder hacer el reclamo a tiempo; hoy estamos haciendo el reclamo a tiempo porque no están haciendo su trabajo", puntualizó.