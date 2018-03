Acusa Santiago Nieto intento de soborno de la Segob

Cd. de México.- Santiago Nieto dijo en una entrevista con The Wall Street Journal que tras su despido de la Fepade, en medio del escándalo por los vínculos de Emilio Lozoya a Odebrecht, alguien en Gobernación le ofreció dinero.



En una nota en el diario estadounidense firmada por Juan Montes, el ex titular de la fiscalía electoral asegura que después de que lo removieron del cargo fue convocado a un hotel por un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, identificada en la nota como "ministerio del interior".



"Intentaron comprarme para que guardara silencio", dijo Nieto. "Sólo respondí: 'Lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto'".



Según Nieto, el funcionario le dijo que el Gobierno quería mantener una buena relación con él y que como gesto de buena fe ofreció pagarle.



La nota de The Wall Street Journal menciona que Jorge Márquez, quien fue Oficial Mayor en Gobernación, confirmó que se reunió con Nieto, pero negó haberle ofrecido dinero.



El vocero del Gobierno federal, Eduardo Sánchez, se negó a comentar sobre los señalamientos.



El ex Fiscal dice que fue despedido para detener investigaciones que había iniciado sobre sobornos de Odebrecht y también supuestos casos de financiamiento ilegal de elecciones estatales por parte del PRI.



"Fui un Fiscal molesto para el Gobierno y me querían fuera", dijo Santiago Nieto.



Nieto dice que los esfuerzos por silenciarlo no terminaron ahí.



La esposa de Nieto, refiere la entrevista, le dijo que le enviaron fotos anónimas de él con otra mujer, así como mensajes de texto de coqueteos entre él y otras mujeres.



"El matrimonio pronto terminó. Luego vino una serie de mensajes amenazantes a través de cuentas anónimas de Telegram", afirma la información del periódico estadounidense.