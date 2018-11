Acusa republicano fraude en elección de Florida

Washington DC, Estados Unidos.- El candidato a senador federal, y actual Gobernador de Florida, Rick Scott, entabló este domingo tres demandas a los supervisores electorales de dos condados del sur, en uno de los cuales alega que se han contado votos después de la fecha límite.

En la primera denuncia, la campaña de Scott señala que la supervisora electoral del Condado Broward, Brenda Snipes, ha permitido que se tabulen votos después de la fecha límite del sábado a mediodía, y pide que esos votos no sean tomados en cuenta en el proceso de recuento que se está llevando a cabo.

En las otras dos querellas, la campaña del candidato republicano pide que una vez concluido el recuento de los votos, que está fijado para el próximo jueves, los escáner que realizan dicha labor y las papeletas de votación de los condados Broward y Palm Beach sean confiscadas.

El senador demócrata Bill Nelson, que compite con Scott, señaló que estas demandas de alguna manera son un movimiento para tratar de evitar que los votantes tengan su boleta legal contada tal como se espera.

"Está haciendo esto por la misma razón por la que ha estado haciendo declaraciones falsas e histéricas sobre fraude electoral: Le preocupa que, cuando se cuenten todos los votos, pierda esta elección", agregó el senador, que aspira a la reelección.

El sábado, cuando se entregaron los resultados finales, el margen a favor del republicano era de unos 12 mil 500 votos, una cifra por debajo de los 60 mil votos que se dieron a conocer la noche del martes, cuando se celebraron elecciones intermedias en Estados Unidos.

Ante el estrecho margen en varias contiendas electorales, entre ellas a senador, Gobernador y comisionado de Agricultura, el Secretario de Estado, Ken Detzner, ordenó el sábado el recuento de las más de 8 millones de cartillas de votación que se sufragaron el martes.

La ley de Florida establece la obligatoriedad de volver a contar todos los votos cuando la diferencia entre dos candidatos es de 0.50 puntos o menos al finalizar el escrutinio, e incluso obliga a contarlos manualmente si es de 0.25 puntos o menos.

El movimiento del actual Gobernador de Florida se da luego de que en una entrevista a la cadena conservadora Fox afirmara, sin brindar pruebas, que el senador Nelson está tratando de cometer fraude para ganar la elección.

Añadió que pidió vigilancia del proceso tanto a la Secretaria de Estado floridano como al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, entidades que hasta el momento no han encontrado indicios de fraude o hecho delictivo y, por ende, no tienen una investigación en curso.

Los movimientos de Scott han motivado que dos grupos de defensa de los votantes, Common Cause y The League of Women Voters of Florida, le remitan una carta en la que le piden que dé un paso atrás y permita que los funcionarios electorales cumplan con su deber de contar de manera justa las boletas válidas.

El conteo en la gran mayoría de los 67 condados de Florida comenzaron este domingo, aunque Miami-Dade lo inició incluso la tarde del sábado. La mayoría ocurrió sin contratiempos salvo en el de Broward, donde un problema mecánico retrasó la tarea unas cuatro horas.

En el ojo de la tormenta por el retraso en la tabulación de las cartillas de votación, incluidas las del voto temprano y las remitidas por correo, el ente electoral de Broward, al norte de Miami y de tendencia demócrata, ha estado en el ojo de la tormenta a lo largo de la semana y su supervisora ha sido objeto de demandas judiciales de parte de Scott.

Este domingo, como en días anteriores, se han apostado decenas de protestantes, en su mayoría seguidores del Presidente Donald Trump, delante de la sede del Departamento Electoral del Condado de Broward para expresar su rechazo a la gestión de Snipes.

El sábado, el Presidente Trump usó su cuenta de Twitter para denunciar un "robo" en las carreras elecciones a gobernador y senador en Florida, sin ofrecer pruebas.