Acusa regidor del PRI falta de transparencia

Cd. Victoria, Tam.- Rubros como Viáticos, Alimentación y Renta de Vehículos tendrán un incremento de 5 millones 500 mil pesos en el Presupuesto de Ciudad Victoria para el próximo año denunció el regidor por el PRI, Horacio Reyna de la Garza, los cuales todavía pueden llegar a ser utilizados en áreas de mayor beneficio para la población.

"Uno de los puntos que nosotros señalábamos era que ellos se habían comprometido en gastar 133 millones en la Dirección de Obras Públicas este año, 2019, y que solamente llevan gastados 65; reasignaron de unas bolsas para gastar en otras, por ejemplo, en alimentos para personas, nosotros el año pasado les aprobamos para que gastaran en el 2019 hasta tres millones de pesos y a octubre llevaban cuatro".

Fue el pasado 30 de noviembre cuando el Cabildo local aprobó un Presupuesto de Egresos para el próximo año por el monto de los 962 millones 751 mil 30 pesos, en comparación con 2019 el rubro de Viáticos tendrá un aumento de un millón de pesos, Alimentación de dos millones y Renta de Vehículos dos millones 500 mil, "son cinco millones de pesos y medio que muy bien se pudieron haber ido a cualquier otro servicio público y que le pudieran haber generado un mejor beneficio a la ciudadanía", asimismo, indicó que el 97 por ciento de las compras del Municipio se realizan a través de adjudicación directa.

NO IMPLICA CORRUPCIÓN

Reyna de la Garza destacó que ese mecanismo no es el más transparente con el que puede operar cualquier administración pública, sin embargo, este no implica necesariamente que se esté incurriendo en actos de corrupción, pero aclaró que desde la fracción del Revolucionario Institucional en el Cabildo capitalino se estará vigilando que no se haga mal uso de los recursos públicos.