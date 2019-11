Acusa Presidente a líderes de partidos de buscar moches

CIUDAD DE MÉXICO.- Quienes realizan manifestaciones de protesta en la Cámara de Diputados sólo buscan presionar para conseguir moches, acusó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el tabasqueño advirtió que esos tiempos se terminaron porque su Gobierno no permitirá que partidas del presupuesto federal de 2020 sean entregadas a organizaciones que impiden que la ayuda llegue a la gente.

"Ahora, por ejemplo, está por aprobarse el presupuesto para el año próximo y hay protestas porque quieren que sea como antes, que haya partidas para moches, bolsas, ya no va a ser así, vamos a procurar entregar de manera directa", expresó.

"Nada de que soy de la organización campesina, no digo el nombre, y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir; como lo digo en las plazas: no primo hermano, eso ya se acabó, porque así no llega o llega con moche, con piquete de ojo. Miles de millones de pesos se entregaban a organizaciones sociales de la sociedad civil y no bajaba el presupuesto, no le llegaba a la gente, por eso también las protestas, pero no vamos a continuar nosotros con lo mismo".

El mandatario lanzó las críticas mientras la Cámara de Diputados permanecía sitiada por campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas e integrantes del Frente Popular Emiliano Zapata

Las organizaciones de productores rurales están integradas en el Frente Auténtico del Campo (FAC).

En tanto, contingentes movilizados por el Movimiento Antorchista también han levantado campamentos en calles aledañas al palacio legislativo de San Lázaro.

Además, existen presiones de organizaciones de alcaldes y de universidades públicas para que se destinen más recursos federales a esos sectores para el próximo año.