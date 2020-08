Acusa PES a los petistas de ´comprar´ diputados

Ciudad de México.

El Partido del Trabajo compra legisladores para poder obtener la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja a partir de septiembre.

El coordinador de la bancada del PES, Jorge Arturo Argüelles, afirmó que sabe de ofrecimientos de hasta 5 millones de pesos a cambio de que legisladores de Morena o de Encuentro Social se pasen a la bancada petista, la cual en las últimas semanas pasó de 36 a 43 integrantes.

"Estos sinvergüenzas vienen a tirar todo por la borda, son unos corruptos. Están ofreciendo dinero, puestos, candidaturas", señaló.

Acusó al coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, de operar la compra de diputados.

Afirmó que un legislador le confió que le ofrecieron los 5 millones de pesos, y ahora ya está en la fracción del PT.

"Me dijo que le ofrecieron 5 millones. Estos sinvergüenzas se aprovechan de la necesidad de los diputados para comprarlos, engordar sus filas y conseguir de manera vulgar la Mesa Directiva", indicó.

Sostuvo que la bancada petista continúa con sus maniobras para sumar cuatro diputados más y desplazar al PRI como tercera fuerza en San Lázaro.

"Vamos a votar en contra, no estamos de acuerdo en que el PT presida de esa manera la Cámara, es un fraude a la ley y la gente", aseveró.

Con lo anterior, el grupo parlamentario petista no lograría las dos terceras partes que se requieren para elegir al presidente de la Cámara.

Para Argüelles, sería una barbaridad que el PT presida la Cámara y que el Presidente de la República tuviera que tratar con ellos.

ADVIERTE ´Sé que son mafiosos´

Advirtió que si el PT lograra quitar más curules al PES u otras bancadas, pasarán al PRI parte de sus diputados para que se mantenga como la tercera fuerza.

"Me dicen que tenga cuidado. Sé que son mafiosos, que en sus candidaturas impulsan a delincuentes. Me ha tocado padecerlos en mi estado, son violentos, mandan matar gente. Lo sé, no les tengo miedo, tengo que defender a mis diputados, a mi partido", expresó.

El líder de la bancada del PES descartó también que la alianza con el Presidente López Obrador y Morena se debilite si el PRI conduce la Mesa Directiva de la Cámara.

"No estamos rompiendo con el Presidente, sino con el PT, y mientras el Partido del Trabajo esté sentado en la Mesa, no estaremos ahí", dijo.

El legislador de Encuentro Social se pronunció a favor de que se respete el acuerdo original de la 64 Legislatura, cuando todas las bancada acordaron la rotación de la Mesa Directiva entre las tres primeras fuerzas políticas: Morena, PAN y PRI.

"Que le pregunten al Presidente qué prefiere, si manobras de corrupción o el respeto a los acuerdos y la ley", planteó.