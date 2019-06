Acusa Perrette a Harmon de violentarla

Cd. de México.- La actriz Pauley Perrette aseguró en Twitter que Mark Harmon la atacó físicamente en el set de la serie NCIS, de CBS, y que por ello no piensa volver al programa, ya que se siente aterrorizada del actor.

"¡NO, NO VOY A VOLVER! ¡JAMÁS! (Por favor, dejen de preguntar). Estoy aterrorizada de Harmon y de sus ataques. Tengo pesadillas sobre ello. ¡Tengo un nuevo show que es SEGURO Y FELIZ! ¡Lo van a amar!", escribió.

En otra publicación de este viernes, la estrella compartió un par de fotos de un supuesto miembro del equipo de producción con los ojos amoratados y hasta con puntadas.

"ESTO le sucedió al miembro de mi equipo y yo luché como un infierno para evitar que volviera a suceder. ¡¿Y luego fui atacada físicamente por decir NO?! Y perdí mi trabajo", dice el texto.

Perrette, quien interpretó a la especialista forense Abby Sciuto, tuiteó en mayo del año pasado que sufrió múltiples ataques y que el equipo de producción se encontraba en peligro, aunque no hizo ninguna referencia específica a Harmon.

De acuerdo con The New York Post, cuando los reclamos de la famosa llegaron a oídos de los ejecutivos de CBS, ellos le mostraron apoyo, cosa que la intérprete reconoció en su momento.

"Hace más de un año, Pauley vino a visitarnos con una preocupación en el lugar de trabajo. Tomamos el asunto en serio y trabajamos con ella para encontrar una resolución. Estamos comprometidos con un entorno de trabajo seguro en todos nuestros programas", dijo la cadena en un comunicado.

No obstante, Perrette salió del programa el año pasado tras 15 años de trabajo

NO I AM NOT COMING BACK! EVER! (Please stop asking?) I am terrified of Harmon and him attacking me. I have nightmares about it. I have a new show that is SAFE AND HAPPY! You´ll love it!#HappyPlace Love y´all!