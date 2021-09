Acusa Oposición que el país está peor que cuando comenzó actual Gobierno

Senadores del PAN aseguraron que en el marco del Tercer Informe de Gobierno no hay nada que celebrar y lamentaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diera cuenta de "sus datos" y no de aquellos que reflejan la realidad del País.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, dijo que los datos reportados por el Mandatario federal son falsos, porque no se ha acabado la corrupción, no ha mejorado la seguridad, no se ha avanzado en salud y la economía no va por buen camino como él afirmó.