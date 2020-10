Acusa Oposición presión de AMLO a Corte

Cd. de México- Líderes de partidos de Oposición acusaron que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la consulta para enjuiciar a ex Presidentes obedeció a presiones por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Marko Cortés, dirigente del PAN, condenó las presiones del Mandatario federal.

"@AccionNacional respeta el Estado de Derecho y las decisiones de la @SCJN, pero no compartimos los argumentos de la mayoría. Condenamos las presiones del Ejecutivo hacia la Corte y rechazamos que la procuración de justicia sea parte de la politiquería y propaganda del Presidente", escribió en su cuenta de Twitter.

.@AccionNacional respeta el Estado de Derecho y las decisiones de la @SCJN, pero no compartimos los argumentos de la mayoría. Condenamos las presiones del Ejecutivo hacia la Corte y rechazamos que la procuración de justicia sea parte de la politiquería y propaganda del presidente — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 1, 2020

En sintonía, Jesús Zambrano, presidente del PRD, señaló que el máximo tribunal se doblegó antes las amenazas del Presidente.

"La mayoría de Ministros de la Corte decidieron no asumir el papel de jueces constitucionales y se doblegaron ante las amenazas del autócrata de Palacio. ¡Desaparecen de un plumazo ese equilibrio de poderes! Mi reconocimiento al Ministro ponente Luis María Aguilar por su claridad y valentía en defensa de la Constitución", tuiteó.

Mientras que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, ironizó el hecho: "México, donde la ley se aplica... previa consulta popular".

México, donde la ley se aplica... previa consulta popular. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) October 1, 2020

Previo a la discusión de la Corte, Castañeda había realizado varios publicaciones con ocho argumentos que explicaban por qué la consulta para enjuiciar a los ex Presidentes es una simulación y un ataque frontal a la división de poderes en nuestro País.

Senadores del PAN advirtieron que el aval de la Corte pone en riesgo la división de poderes en el País.

"Lamentamos aunque respetamos la decisión de la SCJN. Los juzgadores deben atender al principio de que lo que no está en el expediente no está en el mundo. La aplicación de la ley no se somete ni a parecer, ni a concurso ni a subasta", escribió el coordinador del PAN en la Cámara alta, Mauricio Kuri.

La senadora Xóchitl Gálvez acusó a los Ministros de tener una lealtad ciega al Mandatario federal.

"¡Tanto que se quejaron de la dictadura perfecta! Lamentablemente, han vuelto los tiempos en que la @SCJN se sometía al Ejecutivo y le cumplía sus caprichos. La lealtad ciega de los ministros pone en riesgo la división de poderes, principio de nuestra República", sostuvo.

En tanto, Damián Zepeda consideró vergonzoso que la mayoría de la SCJN se someta al Presidente y calificó este jueves como un día triste para la justicia en México.

"Se somete la mayoría de la @SCJN a @lopezobrador_ Qué día tan vergonzoso para la Justicia de México. La Justicia al servicio político del Presidente. No es de personas, si hay delito que proceses a quien sea y si no NO, es de Derecho. La justicia no se consulta, se aplica", escribió.