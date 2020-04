Acusa Oposición dictadura en iniciativa de AMLO

Diputados del PAN, PRI y PRD afirmaron que el Presidente pretende pasar por alto al Poder Legislativo para mover a su antojo partidas presupuestales, con el pretexto de la emergencia económica y sanitaria por la epidemia de coronavirus.



El coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que es intransitable la adición de un artículo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quitar facultades a la Cámara baja.



Dijo que el único órgano facultado para aprobar y modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación es la Cámara de Diputados, de acuerdo al Artículo 74 de la Constitución.

"Es un paso a la dictadura y ley de una sola persona", señaló.



"Si el Presidente tiene una propuesta de modificación al Presupuesto que envíe al Congreso su iniciativa de reforma para ser discutida y aprobada por los Diputados".



Explicó que no pueden aprobar una iniciativa que claramente busca brindar una potestad absoluta de reasignación del gasto público al Ejecutivo federal.



Señaló que es preocupante que el titular del Ejecutivo evidencie una actitud antidemocrática que atenta contra las facultades y la autonomía del Poder Legislativo.



"El Presidente no puede convertirse en el gran legislador por decreto. Es una afrenta a la democracia y división de Poderes", aseveró.



Romero Hicks convocó a los demás grupos parlamentarios a no sumarse a la iniciativa enviada por el Presidente.



Indicó que la reforma ni siquiera está justificada por una posible parálisis legislativa, ya que el partido de López Obrador tiene mayoría para aprobar y modificar el Presupuesto, como ya lo hizo con los proyectos de 2018 y 2019.



El grupo del PRI también rechazó una iniciativa que, acusó, busca la concentración y abuso de poder.



"Se pretende la destrucción de los contrapesos al Ejecutivo federal, mermar la división de poderes y violar la Constitución. El siguiente paso sería la dictadura", aseguró.



Consideró que ninguna situación extraordinaria ni el pretexto de una crisis económica justifica la iniciativa del Mandatario federal para modificar por sí mismo el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.



"Con esta iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo federal se fomenta la discrecionalidad del gasto y elimina facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados, por lo que el grupo del PRI está en contra de validar que una sola persona decida el destino de los recursos de las y los mexicanos en situación de emergencia", manifestó.



"Estos actos sólo se prestan para el mal manejo de los recursos, la arbitrariedad, la falta de transparencia y el abuso de poder".



A su vez, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, indicó que es inaceptable la iniciativa porque le daría facultades para hacer y deshacer con el presupuesto de la Federación.



"Esta iniciativa es una de naturaleza autocrática, un retroceso respecto de muchos años de avance democrático en nuestro País", afirmó.



Indicó que la próxima semana se recibirán los resultados del desempeño de las finanzas públicas al primer trimestre del año.



De caer en lo que establece el artículo 21 de esta Ley, una caída de los ingresos por impuestos mayor a 3 por ciento, explicó que lo que procede es una propuesta de modificación presupuestal, como lo quiere el Presidente, pero con la participación y supervisión de la Cámara baja.



Dijo que López Obrador quiere evitar el envío a la Cámara del monto de gastos a reducir y una propuesta de dicha reducción por dependencia y entidad para que no se opine al respecto.



"Lo que quiere el Presidente con su iniciativa es hacerlo, de manera discrecional, opaca y sin rendirle cuentas a nadie", denunció.



"A pesar de venderse como una herramienta para hacer frente al crítico escenario que vivimos, la iniciativa hace uso del término emergencia económica sin definirlo, por lo que en cualquier momento, incluso sin una justificación sólida, el Gobierno en curso podría hacer uso de esta figura y disponer de recursos a conveniencia".