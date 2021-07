En conferencia en la que estuvo acompañado por el senador Higinio Martínez y diversos abanderados de Morena, Delgado defendió a la candidata al Municipio de Metepec, Gabriela Gamboa, quien presuntamente amenazó a la hija de su contrincante, Fernando Flores, al afirmar que no es lo mismo una agresión que la guerra sucia de la Oposición.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, de estar coludido con los grupos de la delincuencia organizada que han atacado a los candidatos de su partido, aunque no presentó pruebas de ello.

Delgado afirmó que diversos candidatos de su partido en el Estado de México han sufrido amenazas e intimidaciones, e incluso han sido objeto de intentos de homicidio por parte del crimen organizado.

Noticia Relacionada Acusa Mario Delgado a Del Mazo de complicidad con el crimen organizado

Denunció que, ante ello, Del Mazo se ha mantenido con los brazos cruzados, evidenciando su complicidad con dichos grupos. "Hacer una denuncia pública a la complicidad del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con su nula actuación, con su omisión en indicios de violencia prácticamente en todos los rincones del Estado de México. No sólo están metiendo por abajo apoyos, tratando de comprar la conciencia de la gente, sino que ahora su estrategia es meterle miedo a la gente.

"Hay una complicidad que es evidente con grupos de delincuencia organizada que están actuando de manera libre, intimidando, atacando directamente a nuestros candidatos y candidatas con el objeto de que no podamos hacer campaña, de que algunos candidatos decidan retirarse", indicó. Cuestionado sobre las pruebas con las que cuenta para confirmar sus dichos, se limitó a decir que esa es la conclusión a la que han llegado ante la falta de actuación del Gobernador mexiquense. "Si está cruzado de brazos y hay un ambiente de violencia que ha crecido en el Estado de México y no hay una actuación, ¿qué concluimos? Que hay una omisión consentida por parte del Gobierno del Estado, dejando que crezca este ambiente de violencia y esperando que esto intimide a la población para que no salga a votar y con estructura del Gobierno tratar de ganar lo que sabe que en una jornada de libertad democrática el triunfo de nuestro movimiento se dará", dijo. El dirigente morenista exigió a Del Mazo asumir su responsabilidad y actuar ante el clima de violencia que, dijo, ha crecido en la entidad.

"Exigimos al Gobierno del Estado de México que garantice un ambiente de paz y tranquilidad para la jornada electoral", reiteró. No obstante, defendió a la candidata de Morena a la Alcaldía de Metepec, Gabriela Gamboa, al afirmar que hay que diferenciar entre las balas en una camioneta y un acto que forma parte de la guerra sucia de la Oposición. "Nada más hay que identificar cuando hay actos de violencia, de intimidación, de intentos de homicidio. Digo, si las balas a una camioneta no son suficientes no sé qué necesitamos, y otra cosa es la guerra sucia", expresó.

Aunque en la conferencia estaba presente Gamboa, se negó a dar una declaración al respecto.

En días pasados, se hizo público un audio en el que la candidata presuntamente amenaza a la hija de Fernando Flores, candidato de la alianza Va por el Estado de México a la Alcaldía de Metepec. Gamboa declaró que el audio había sido editado. "Vengo por la reelección, y saber con la niña lo que puede hacer, ¿verdad?", se le escucha decir.