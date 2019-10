Acusa Luján colusión de TEPJF con morenistas

Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, condenó la resolución del Tribunal Electoral federal que invalidó el proceso interno de elección para renovar la dirigencia del partido.

La aspirante a presidir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) acusó a los magistrados de "atropellar" la autonomía del partido y los tachó de traidores a la democracia y a la "Cuarta Transformación".

En un posicionamiento afuera de la sede de la Sala Superior, los señaló de estar coludidos con losque se habían pronunciado por anular el proceso electivo, a quienes no identificó por su nombre.

"Nosotros sabemos quiénes han estado meciendo la cuna del Tribunal y a quién responden los intereses del Tribunal", dijo.

"Todos aquellos que insistieron todos los días en echar abajo el padrón, en echar abajo el proceso electoral dentro de Morena, son cómplices de este atropello y ellos están dentro de Morena, lo tenemos que denunciar, porque ellos fueron el piso a través del cual estos señores caminaron hacia este terrible laudo del Tribunal Electoral".

Incluso, sugirió que los magistrados han recibido sobornos de, por lo que pidió que se revise su situación patrimonial.

"La historia los va a juzgar. Vamos a empezar por investigar su situación patrimonial, porque ahí es donde están las ganancias, los dineros que ustedes (magistrados) reciben por este tipo de actitudes, este tipo de cuestiones", advirtió.

"Hay gente de Morena que está metida aquí, que les está haciendo el caldo gordo a esta gente, y ya no digamos los adversarios y los enemigos que tiene Morena y la 'Cuarta Transformación'".

Luján anunció una movilización nacional de todos losque ya han resultado electos en asambleas distritales en contra de la sentencia de la Sala Superior.

"Esperemos que esto sea un llamado de atención a nuestra militancia para que vean lo que ocurre cuando ponemos la justicia en manos de estos traidores, porque son unos traidores a la democracia, a la '4T', a la patria", expresó

Y llaman a limpiar cochinero

"Esto es lo que ocurre cuando nosotros venimos a buscar justicia aquí, esto es finalmente lo que ocurre: empoderamos autoridades que luego exactamente se vuelcan en contra de nosotros y de los intereses de todos nuestros compañeros".Previo al fallo del, Mario Delgado, coordinador de Morena en el Cámara de Diputados, demandó a quienes están tomando decisiones al interior del partido limpiar el "cochinero" en el que se han convertido las asambleas distritales para renovar su dirigencia nacional.

En entrevista, advirtió que el actual proceso interno no es uno del que el partido pueda sentirse orgulloso, ya que muchos militantes se sientes desilusionados.

Delgado, quien está interesado en competir por la dirigencia nacional de Morena, indicó que pese a que Morena prometió ser un partido diferente, la violencia y las denuncias en torno al proceso interno lo hacen ver similar al resto de los institutos políticos.

"Pedirles otra vez a los órganos directivos del partido a que garanticen un proceso transparente, democrático, en Morena tenemos que poner el ejemplo, deben limpiar el cochinero que se han hecho las asambleas, hay mucha molestia de la militancia, hay mucha desilusión entre los simpatizantes de Morena, porque parece que somos lo mismo que los otros partidos y no somos lo mismo, tenemos que demostrar que somos diferentes", señaló.

El coordinador parlamentario lamentó que a pesar de que muchos militantes no han podido participar, que varias asambleas han sido canceladas y que aún no hay fechas para reponerlas, no exista comunicación alguna de los órganos de dirección del partido al respecto.

"Hay muchos simpatizantes, hay muchos militantes que no han podido participar y para qué nos vamos tan lejos, yo no he podido participar, porque se canceló mi asamblea y no hay fecha para reponerla, no hay comunicación absolutamente de nada, el proceso sigue avanzando y hay grupos que cierran los ojos ante esta realidad y dicen que todo está perfecto", advirtió.

Con información de Martha Martínez y Claudia Salazar