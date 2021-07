Acusa Layún maltrato hacia él en el Tri

Indicó que no dará nombres, pero para él es sin duda una actitud negativa, situación que él nunca llevaría a cabo con un compañero.

“No voy a dar nombres... Ellos sabrán quiénes son y desafortunadamente hacen eso, no entiendo el porqué, pero nunca voy a dar nombres, porque yo no soy de encajar un puñal por la espalda y el día que escuchen esa declaración y les llegue, vengan de frente a decir todo eso que me dijeron de mí”, apuntó.

Así mismo, deja en claro que ya no le preocupa regresar a una convocatoria del representativo mexicano y que sólo se enfocará a trabajar de la mejor manera con el conjunto regiomontano.

“Lo que me queda es entregarme a mi club, le quiero dar muchas alegrías a esta gente y el tema de selección me tiene sin cuidado”, sentenció.