Acusa Javier Corral simulación y fraude en PAN

Cd. de México.- El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se deslindó del proceso panista de selección de candidatos plurinominales al Senado impuesto, dijo, por la dirigencia del partido, incluido su candidato presidencial, Ricardo Anaya.



"No quiero ser parte de un proceso de simulación política. No quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional", sostuvo Corral según un fragmento de su discurso difundido en video.



El Mandatario dijo que lo que ha pasado es un exceso y que es su deber moral deslindarse.



"Este proceso es un exceso de parte de un reducido grupo de no más de cinco personas que están tomando las decisiones de la campaña y del partido y que consciente de que tiene mayoría en la Comisión permanente y en el Consejo Nacional están decidiendo con una soberbia infinitas como si ya estuviera en el poder presidencial. Les recuerdo que aún nos faltan ocho puntos porcentuales del puntero presidencial", afirmó el Gobernador.



En su discurso, durante la reunión del Consejo Nacional, donde se ratificó al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el número 2 de una lista de 13, acusó que ese grupo, "que se cree definitivo", operó para armar la lista.



"Es un proceso de fraude a la ley que se planeó, que se organizó, que se orientó y se ejecutó para tener la lista más reducida de consejeros que candidatos al Consejo Nacional para el Senado de la República", sostuvo el Mandatario.



Corral fue uno de los seis oradores que en el Consejo Nacional se opusieron a la lista integrada ayer por la Comisión Permanente del PAN y ratificada hoy.



A favor de la lista debatieron el dirigente nacional, Damián Zepeda; el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, Santiago Creel; el ex presidente nacional Luis Felipe Bravo Mena y el ex Gobernador de Morelos Marcos Adame.



En contra tuvieron al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral; a su ex Jefe de Gabinete, Gustavo Madero, el senador José María Martínez y los ex legisladores Juan José Rodríguez Prats y Javier Osorio.