Acusa INE retención de listas nominales

Ciudad de México

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, denunció que hay partidos que no han regresado los cuadernillos con las listas nominales, pese a que ya pasaron más de dos meses de la jornada electoral.

Córdova expuso que, por un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos están obligados a devolver las listas nominales a más tardar en los 10 días posteriores a la elección, de lo contrario serán sujetos de responsabilidad.

Por ello, advirtió, como ha pasado cada vez que ha habido un tipo de fuga con datos contenidos en el Padrón Electoral, el INE hará una investigación al respecto e impondrá sanciones severas.

"Estamos haciendo un análisis puntual de los partidos que no han entregado los cuadernillos ya que el INE no debe permitir que estas normas no se cumplan", enfatizó.

Aunque el INE no ha detallado cuántas listas nominales no han sido devueltas, ni qué partidos están involucrados, aseguró que la identidad y los datos personales de la ciudadanía están protegidos y salvaguardados.

Córdova detalló que, para evitar usurpación de identidad, esta fue la primera elección federal en la que el organismo electoral decidió no poner el domicilio, la CURP y la clave de elector en los cuadernillos, por lo que únicamente se dejó el nombre del ciudadano, su fotografía, su entidad y su sección electoral.

Descartó que quienes tengan en su posesión esos cuadernillos puedan vulnerar, en términos de suplantación de identidad, los datos de la ciudadanía.

"Los datos de las y los ciudadanos no están en riesgo, con independencia de que no se haya entregado ese cuadernillo, lo cual es ya una irregularidad que vamos a sancionar con mucha severidad", resaltó.

"El INE sabe la importancia de la protección de los datos personales, además de ser el depositario de la mayor base de datos personales, incluidos datos biométricos de las y los ciudadanos en el país, y somos muy celosos de la salvaguarda de esos datos".

A principios de este año, el INE reveló que aspirantes independientes, entre ellos el Gobernador Jaime Rodríguez "El Bronco" y el ex senador Armando Ríos Piter, usaron simulaciones de credenciales de elector, algunas con datos reales de ciudadanos que fueron obtenidos de cuadernillos con listas nominales, con la intención de falsificar firmas.