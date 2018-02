Acusa Gustavo Loza daño moral de Televisa

Anoche, la compañía anunció que dejaría de trabajar con el cineasta, luego de que Karla Souza denunciara que fue víctima de una violación a inicios de su carrera.

La actriz no identificó al agresor. Sin embargo, la televisora informó que su decisión fue realizada tras hacer una investigación preliminar.



A través de un mensaje de Twitter, el director negó estar involucrado en las acusaciones de Souza.



Más tarde, en un comunicado, dijo que se siente tranquilo.



"En primer lugar debo aclarar que Karla no ha hecho ningún señalamiento en mi contra; es decir, no existen imputaciones directas contra mi persona en ninguna de sus expresiones y/o entrevistas.



"Por alguna razón que desconozco y sin haber señalamientos directos, Televisa de manera irresponsable se ha tomado la libertad de juzgar el caso y exponer mi buen nombre y trayectoria profesional con todas las implicaciones que esto conlleva, provocándome un descrédito y daño moral de difícil o imposible reparación", expresó en su texto.



El director de Al Otro Lado afirmó que no debería ser condenado por la compañía, debido a que Souza no lo ha acusado por nombre.



"Lamento profundamente y condeno la situación por la que atraviesa mi querida amiga Karla", agregó. "Entiendo su sentir y le ofrezco mi apoyo incondicional, como a toda mujer que haya sido violentada física y/o psicológicamente. No sobra decir que me une un profundo cariño, respeto y admiración hacia Karla y hacia su familia desde hace muchos años".



Loza pidió a la actriz de Nosotros los Nobles que diga públicamente el nombre de la persona que la agredió y que realice las denuncias correspondientes.