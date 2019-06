Acusa Gómez: el INE se sirve con 'cucharón'

El diputado federal Pablo Gómez consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) y todos los organismos autónomos deben frenar lo que ha sido un abuso en el presupuesto y bajar sus costos, porque hasta ahora se han servido "con el cucharón".



Interrogado sobre el costo de las oficinas de los consejeros del INE, calculados en 50 mil pesos diarios, el legislador de Morena consideró que es excesivo.

"Eso ha sido un abuso. En todos los organismos autónomos se sirven ya no con la cuchara grande, sino con el cucharón. Contra eso estamos peleando y ya hemos dado pasos en el presupuesto", contestó.



En entrevista a propósito de la reforma electoral, Gómez indicó que elabora una iniciativa para desaparecer el Consejo General, las 300 juntas distritales del INE y los Oples de los 32 estados.



"Tenemos que eliminar el Consejo General; unificar Organización con Capacitación; eliminar también la actividad de Educación Cívica que nada más es para gastar dinero, no educan a nadie", mencionó.



Y añadió: "(También) eliminar los Oples, los tribunales locales, los 300 órganos distritales del INE. Solo deben existir cuando haya elecciones. Ahí vamos a ahorrar dinero, porque son 300 oficinas".

La propuesta, expuso, es que el INE se convierta en un órgano eminentemente técnico y no político.



"Una de las reformas necesarias es que desaparezca el Consejo General del Instituto, que es un órgano político que, en determinado momento, fue necesario", indicó.



En su lugar, el diputado morenista propone que la Junta Ejecutiva Electoral tome todas las resoluciones.



"El Consejo General como instrumento de conciliación entre los partidos ya no es necesario, porque todos los diferendos van al Tribunal (Electoral)", apuntó.



"Reforma habrá. ¿Hasta dónde? No sé. Hay que ver el consenso", comentó.